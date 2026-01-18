Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Hujan di Jakarta Tidak Dihentikan, Tetapi Dialihkan

Minggu, 18 Januari 2026 – 10:28 WIB
Ilustrasi cuaca. Foto: arsip JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta, Mohammad Yohan menjelaskan tujuan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dilakukannya ini bukan untuk menghentikan hujan di kota metropolitan ini.

Yohan menuturkan, BPBD tidak bisa menghentikan hujan di Jakarta. Melainkan cara yang dilakukan moifikasi cuaca adalah mengalihkan hujan yang turun ke lokasi yang ditentukan.

“Jadi, kami tidak bisa menghentikan hujan. Kami hanya mengalihkan saja,” kata Mohammad Yohan dikutip Minggu (18/1).

Yohan memaparkan, pada saat OMC dilakukan, pesawat yang ditugaskan akan mengejar awan yang berada di atas laut. Kemudian proses penebaran garam baru dilakukan.

Seluruh proses tersebut telah diperhitungkan dengan baik bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Seperti kemarin yang kita sasar itu di Selat Sunda. Awan-awan yang berpotensi masuk ke wilayah Jawa Barat dan Jakarta, kita gugurkan di atas laut," katanya.

Sehingga, kata dia, tujuan penaburan garam di awan tersebut adalah agar hujan turun di atas laut dan tidak sampai ke daratan.

Yohan pun memastikan bahwa tidak ada dampak negatif terhadap alam yang akan terjadi dari proses OMC tersebut sebab semua dilakukan sesuai dengan aturan yang sudah diperhitungkan.

TAGS   Hujan  Musim Hujan  BPBD Jakarta  Pemprov Dki Jakarta  Teknologi modifikasi cuaca  modifikasi cuaca  operasi modifikasi cuaca 
