Hujan Mungkin Turun di Aceh, Sumut, dan Sumbar Hari Ini

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi hujan turun di bagian wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Selasa, 2 Desember 2025.

Menurut informasi cuaca yang disiarkan di laman resmi BMKG, hujan ringan hingga sedang berpeluang turun di wilayah pesisir barat dan tengah Aceh seperti Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Sabang.

Bagian wilayah Sumatera Utara seperti Medan, Binjai, dan Tanjung Balai diprakirakan berawan tebal pada siang hari.

Sementara itu, daerah pesisir timur dan sekitar Danau Toba berpeluang menghadapi hujan ringan pada siang hingga sore hari.

Bagian wilayah Sumatera Barat seperti Padang, Bukittinggi, dan Pariaman diprakirakan berawan, tetapi daerah pegunungan dan pesisir barat diprakirakan hujan ringan.

BMKG mengingatkan bahwa bagian wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar masih perlu mewaspadai dampak hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada Selasa.

Aceh, Sumut, dan Sumbar sedang menghadapi dampak bencana banjir dan tanah longsor.

Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Senin (1/12), 442 orang meninggal serta memaksa puluhan ribu orang mengungsi. (antara/jpnn)



