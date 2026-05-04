Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Artikel - Opini

Hukum Pembangunan dan Konsolidasi Demokrasi

Oleh: Benny Sabdo - Anggota Bawaslu DKI Jakarta; Pengasuh Kelas Konsolidasi Demokrasi MT Haryono 52

Senin, 04 Mei 2026 – 06:32 WIB
Hukum Pembangunan dan Konsolidasi Demokrasi - JPNN.COM
Anggota Bawaslu DKI Jakarta; Pengasuh Kelas Konsolidasi Demokrasi MT Haryono 52 Benny Sabdo. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com - Demokrasi Indonesia saat ini sedang berada di persimpangan jalan yang krusial.

Di tengah tantangan polarisasi politik, disrupsi digital, dan tuntutan keadilan sosial, penyelenggara pemilu kerap terjebak pada penguatan prosedur tanpa menyentuh substansi.

Dalam upaya melakukan konsolidasi demokrasi, pemikiran Profesor Mochtar Kusumaatmadja mengenai mazhab hukum pembangunan menemukan relevansi tertingginya, yakni hukum bukan sekadar sekumpulan aturan statis, melainkan sarana pembaruan masyarakat (law as a tool of social engineering).

Baca Juga:

Inti dari hukum pembangunan adalah keyakinan bahwa hukum harus mampu mengarahkan perubahan masyarakat secara teratur dan beradab.

Dalam konteks konsolidasi demokrasi, hal ini berarti hukum tidak boleh hanya digunakan sebagai alat kekuasaan untuk melegitimasi kepentingan segelintir elite.

Sebaliknya, hukum harus diorientasikan untuk membangun institusi demokrasi yang tangguh dan inklusif.

Baca Juga:

Konsep hukum pembangunan menitikberatkan pada peran hukum sebagai instrumen navigasi yang mengarahkan transformasi sosial secara tertib dan beretika.

Dalam upaya memperkokoh demokrasi, hukum harus diposisikan sebagai fondasi utama yang inklusif, bukan sekadar tameng bagi kepentingan kelompok elite tertentu.

Di tengah tantangan polarisasi politik, disrupsi digital, dan tuntutan keadilan sosial, penyelenggara pemilu kerap terjebak pada penguatan prosedur.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Demokrasi  Bawaslu  Bawaslu DKI  hukum  Benny Sabdo 
BERITA DEMOKRASI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp