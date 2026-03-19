Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Human Initiative Beri Bag of Happiness untuk Santri Korban Bencana Tanah Bergerak

Kamis, 19 Maret 2026 – 15:15 WIB
Human Initiative Beri Bag of Happiness untuk Santri Korban Bencana Tanah Bergerak - JPNN.COM
Human Initiative bersama MTT Majelis Telkomsel Taqwa Jateng DIY saat menggelar program Bag of Happiness Perlengkapan Ibadah. Foto: dokumentasi HI

jpnn.com, TEGAL - Bencana tanah bergerak di Kabupaten Tegal mempengaruhi aktivitas para santri di Pondok Pesantren Al Adalah. Meski begitu, mereka tetap menjaga rutinitas belajar dan ibadah setiap hari.

Untuk itu, kebutuhan perlengkapan ibadah menjadi hal penting yang perlu diperhatikan.

Human Initiative bersama MTT Majelis Telkomsel Taqwa Jateng DIY menjalankan program Bag of Happiness Perlengkapan Ibadah.

Melalui program tersebut, tim menyalurkan 50 paket perlengkapan ibadah yang berisi mukena, sarung, Al Quran, dan sajadah.

Dengan perlengkapan tersebut, para santri dapat menjalankan ibadah dengan lebih nyaman.

Selain menyalurkan bantuan, tim juga berdialog dengan para santri dan pengelola pesantren. Dengan begitu, tim dapat memastikan bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Sementara itu, Wahyu sebagai perwakilan MTT Jateng DIY menjelaskan bahwa kolaborasi itu bertujuan memperluas manfaat bagi masyarakat terdampak bencana.

Human Initiative (HI) menempatkan kolaborasi lintas pihak sebagai langkah penting untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan.

Human Initiative bersama MTT Majelis Telkomsel Taqwa Jateng DIY menjalankan program Bag of Happiness Perlengkapan Ibadah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Human Initiative  Bag of Happiness  Aksi Sosial  santri  tanah bergerak 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp