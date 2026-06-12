Hundred Hoo Haa Cup 2026 Guncang Indonesia, Legenda Dunia Turun ke Lapangan

jpnn.com - Ajang bulu tangkis senior berskala internasional HUNDRED HOO HAA CUP 2026 resmi digelar di ICE BSD City, Hall 1, Jumat (12/6/2026).

Turnamen ini langsung menjadi perhatian karena menghadirkan ratusan atlet dari berbagai negara dalam format kompetisi yang berlangsung serentak di puluhan lapangan.

Sebanyak 14 negara ambil bagian dalam edisi perdana ini, mulai dari Indonesia, Prancis, Kanada, Korea, hingga India.

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Kehadiran peserta mancanegara tersebut menandai posisi turnamen ini sebagai salah satu ajang yang mulai diperhitungkan dalam kalender bulu tangkis senior dunia.

Tidak hanya sekadar kompetisi, HUNDRED HOO HAA CUP 2026 juga menghadirkan deretan nama besar yang pernah bersaing di level tertinggi bulu tangkis dunia.

Salah satunya ialah Brice Leverdez dari Prancis, mantan pemain top 20 dunia BWF yang pernah tampil di tiga edisi Olimpiade dan dikenal pernah menaklukkan Lee Chong Wei di Kejuaraan Dunia 2017.

Selain Leverdez, sejumlah nama seperti Chang Wen-Sung (Taiwan), Ewe Hock Ong (Malaysia), dan Renu Chandrika Hettiarachchige (Sri Lanka) juga ikut meramaikan persaingan.

Dari Indonesia, para legenda bulutangkis turut kembali turun ke lapangan.