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JPNN.com - Ekonomi - Properti

Hunian Dekat Sekolah & Pasar Kian Diminati, Rumah Milenial PIK2 Tawarkan Cicilan Mulai Rp10 Juta

Rabu, 03 Juni 2026 – 14:26 WIB
Hunian Dekat Sekolah & Pasar Kian Diminati, Rumah Milenial PIK2 Tawarkan Cicilan Mulai Rp10 Juta - JPNN.COM
Rumah Milenial PIK2 menawarkan konsep tempat tinggal modern dengan akses dekat menuju sejumlah fasilitas di kawasan Pantai Indah Kapuk 2. Foto: PIK2

jpnn.com, TANGERANG - Hunian dengan akses dekat ke sekolah, pasar, dan fasilitas olahraga makin menjadi incaran keluarga muda di kawasan perkotaan.

Kebutuhan itu mendorong pengembang menghadirkan kawasan hunian yang tidak hanya mengandalkan desain rumah, tetapi juga kedekatan dengan fasilitas harian.

Salah satunya terlihat dari Rumah Milenial PIK2. Hunian tersebut menawarkan konsep tempat tinggal modern dengan akses dekat menuju sejumlah fasilitas di kawasan Pantai Indah Kapuk 2.

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Lokasi Rumah Milenial PIK2 dekat dengan Pasar Segar, Tzu Chi School, Chevalier School, Milenial Park, clubhouse, dan pintu tol. Para penghuninya bisa menjangkau Pasar Segar dalam waktu sekitar satu menit.

Akses menuju Sekolah Chevalier juga bisa ditempuh sekitar satu menit. Adapun untuk menjangkau Tzu Chi School cukup menempuh perjalanan sekitar tiga menit.

Kedekatan dengan fasilitas pendidikan menjadi salah satu nilai tambah bagi keluarga muda. Sebab, aktivitas antar jemput anak sekolah sering menjadi rutinitas yang menyita waktu setiap hari.

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Selain fasilitas pendidikan, akses menuju kebutuhan belanja harian juga menjadi pertimbangan. Pasar Segar yang dekat dengan kawasan hunian bisa membantu penghuni memenuhi kebutuhan rumah tangga tanpa perjalanan jauh.

Rumah Milenial PIK2 juga menonjolkan akses menuju Gate Tol PIK2 dan Bandara Soekarno-Hatta. Faktor ini penting bagi penghuni yang memiliki mobilitas tinggi ke Jakarta, Tangerang, maupun kawasan bandara.

Rumah Milenial PIK2 menawarkan konsep tempat tinggal modern dengan akses dekat menuju sejumlah fasilitas di kawasan Pantai Indah Kapuk 2.

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TAGS   Rumah Milenial PIK2  Sekolah  Pasar  keluarga muda 
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