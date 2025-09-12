Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional

Hunian Vertikal Dinilai Bisa Jadi Solusi Kondisi Keterbatasan Lahan di Jakarta

Jumat, 12 September 2025 – 08:08 WIB
Hunian Vertikal Dinilai Bisa Jadi Solusi Kondisi Keterbatasan Lahan di Jakarta - JPNN.COM
Balkoters Talk bertajuk 'Transformasi Vertikal di Tengah Tantangan Global' yang digelar di kawasan Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Kamis (11/9). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya menyediakan hunian murah bagi masyarakat.

Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Andira Reoputra mengatakan pihaknya menyelesaikan berbagai proyek hunian.

Di kawasan Pondok Kelapa, program Hunian Terjangkau Milik (HTM) yang sebelumnya dikenal DP 0 persen sudah mencapai 98 persen penyelesaian.

Tercatat ada 740 unit komersial yang dijual dengan harga Rp500-600 juta per unit tipe dua kamar.

Kemudian di Cilangkap, Sarana Jaya juga menyiapkan 1 tower ready stock dengan sekitar 700 unit, ditambah pembangunan baru sebanyak 480 unit.

Hal itu diungkapkan Andira dalam Balkoters Talk bertajuk 'Transformasi Vertikal di Tengah Tantangan Global' yang digelar di Pressroom Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Kamis (11/9).

“Tersedia lebih dari 1.100 unit hunian terjangkau yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” ungkap Andira.

Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta sebelumnya menargetkan penyediaan 19.800 unit hunian terjangkau, sebagian besar kontribusinya datang dari Sarana Jaya.

TAGS   hunian vertikal  Hunian  Pemprov DKI  Jakarta  Perumda Pembangunan Sarana Jaya 
