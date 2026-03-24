JPNN.com - Ekonomi - Pasar

Hunting Barang Unik di PIK2, Flea Market IDD Tawarkan Cuci Mata yang Berkelas

Selasa, 24 Maret 2026 – 11:04 WIB
Flea Market Vol. 03 di Indonesia Design District PIK2. Foto: source for JPNN

jpnn.com - KABUPATEN TANGERANG - Flea Market Vol. 03 di Indonesia Design District (IDD) PIK 2, Kabupaten Tangerang menawarkan aktivitas belanja barang unik.

Di dalam area Townhall IDD, pengunjung tidak hanya berjalan dari satu tenant ke tenant lain, tetapi seperti diajak menyusuri galeri hidup.

Setiap sudut menampilkan karakter berbeda, dari display vintage yang klasik hingga booth penuh warna dengan koleksi trinkets yang playful.

Cindy Gani, pengunjung yang datang untuk sekadar melihat-lihat, justru menemukan pengalaman yang jauh lebih dari ekspektasi.

“Pencinta barang-barang unik dan vintage, fix bisa kalap kalau ke sini,” ujarnya.

Menurutnya, kekuatan utama flea market ini ada pada kurasi produk yang terasa selektif dan tidak pasaran. Hal ini membuat setiap item memiliki daya tarik tersendiri.

“Aku baru tahu ternyata di PIK ada flea market yang jual berbagai koleksi antik, vintage, sampai curated local handcraft,” kata Cindy.

Buat Cindy, proses menemukan barang justru menjadi bagian paling menyenangkan.

Dia menemukan batik Cirebon yang ternyata proses pengerjaannya sampai tiga tahun.

