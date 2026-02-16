Huntsman Rilis Daging Beku Premium, Klaim Bebas Bahan Kimia Berbahaya & Tinggi Protein

jpnn.com, JAKARTA - Huntsman resmi memasuki pasar pangan sehat Indonesia dengan meluncurkan lini produk daging olahan beku dan produk siap makan di One Belpark Mall, Jakarta, Minggu (15/2).

Peluncuran ini merupakan upaya perusahaan menjawab kebutuhan konsumen modern akan kuliner praktis yang tetap mengedepankan keamanan dan nilai gizi.

Dalam peluncuran tersebut, Huntsman memperkenalkan filosofi "kembali ke aslinya" dengan fokus pada transparansi bahan baku.

CMO Huntsman Raezha Schambach menyatakan bahwa produknya dirancang untuk memberikan ketenangan bagi orang tua dalam memilih makanan olahan bagi keluarga.

"Misi kami adalah memberikan ketenangan pikiran melalui sajian yang jujur. Kami berani menjamin produk daging beku kami bebas dari bahan kimia berbahaya seperti nitrat, nitrit, dan fosfat yang sering dikhawatirkan masyarakat," ungkap Raezha.

Lini produk terbaru ini mengandalkan lima keunggulan utama, di antaranya kandungan daging sapi yang mencapai di atas 70 persen untuk memastikan asupan protein yang optimal.

Selain itu, Huntsman menggunakan bumbu rempah alami khas Indonesia guna menciptakan cita rasa autentik tanpa tambahan pengawet.

Dari sisi teknis, Huntsman menerapkan teknologi pengemasan twin layer vacuum seal (segel vakum lapis ganda) untuk menjaga kesegaran dan tekstur produk.