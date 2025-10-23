Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Hursa Persembahkan Daur, Kunto Aji Terlibat

Kamis, 23 Oktober 2025 – 07:17 WIB
Hursa Persembahkan Daur, Kunto Aji Terlibat
Grup musik, Hursa bersama penyanyi, Kunto Aji. Foto: Dok. Hursa/GMJ

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, Hursa mempersembahkan mini album terbaru yang bertitel Daur.

Album tersebut diluncurkan setelah para personel menjalani masa tenang kurang lebih dalam satu tahun.

Hursa tetap memilih untuk berkisah tentang hal-hal personal yang dialami dalam beberapa waktu terakhir lewat Daur.



Adapun Daur dipilih menjadi judul yang merangkum keseluruhan isi mini album. Menceritakan siklus hidup, mulai dari rasa sakit, kecewa, kepasrahan, hingga penerimaan. Album itu menjadi penggambaran bagaimana berdamai dengan rasa sakit, hingga bahagia yang kekal itu tiba.

"Lewat Daur, kami meluapkan apa yang kami rasakan beberapa tahun ke belakang, dari hal personal, orang-orang di sekitar, atau pun yang melibatkan hubungan dengan orang-orang. Siklus dan fase berbeda yang dialami setiap individu, kurang lebihnya bisa mempengaruhi bagaimana masing-masing menyikapi hal yang terjadi. EP ini mewakili bagaimana kami menyikapinya," kata Pandji Akbari, dari Hursa.

Hursa menyuguhkan 5 lagu dalam album Daur. Tiga lagu sudah diperkenalkan sebelumnya yakni Sudah Biar Kami Yang Pergi, Dilarani, dan Kau Hanya Belum Mengerti.



Dua lagu tambahan yakni Tak Selalu Semanis Madu’, serta sebuah tembang kontemplasi yang dipersembahkan bersama Kunto Aji, dengan judul ‘Kembali Pulang’.

Keseluruhan karya mempunyai kemasan yang mewakili fase hidup yang berbeda-beda, yang diharapkan bisa diresapi alur perjalanannya.

Grup musik, Hursa mempersembahkan mini album terbaru yang bertitel Daur. Kunto Aji pun terlibat dalam album tersebut.

