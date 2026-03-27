Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Huru dan Hara Berakhir Duka, Keeper Ungkap Detik-Detik Kematian Anak Harimau Benggala

Jumat, 27 Maret 2026 – 20:52 WIB
Penampakan anak Harimau Benggala, Huru dan Hara, saat diperkenalkan kepada pengunjung Kebun Binatang Bandung pada 2025 lalu. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Kematian Huru dan Hara, dua anak harimau Benggala di Kebun Binatang Bandung, menyisakan kesedihan mendalam bagi keeper yang sehari-hari merawat satwa karnivora tersebut.

Salah satunya dirasakan Yusuf Supriyatna. Bertugas sebagai keeper, Yusuf mengaku terkejut dan sedih saat mengetahui satwa yang dia rawat sejak kecil itu sudah tiada.

Huru dan Hara meninggal dalam waktu yang berdekatan. Mereka diduga terinfeksi virus Panleukopenia yang dibawa dari induknya.

Kedua anak harimau itu lahir dari induk Shah Rukh Khan dan Jelita.

"Lagi aktif-aktifnya, lagi gemas-gemasnya. Kalau dalam bahasa Sunda kembang buruan," kata Yusuf di Bandung Zoo, Jalan Tamansari, Kota Bandung, Jumat (27/3/2026).

Yusuf menuturkan sebelum Huru dan Hara lahir, ada beberapa harimau yang pernah lahir dan tumbuh sehat di Bandung Zoo.

Adapun ini pertama kalinya ada anak anak harimau yang mati di sini.

"Belum pernah, baru sekarang (kematian harimau). Bapak juga gemetar banget," ungkapnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Anak Harimau Benggala  Kebun Binatang Bandung  Harimau  Bandung Zoo  huru dan hara 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp