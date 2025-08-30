Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Huru-hara Jakarta Bikin Jordi Amat Kecewa, Begini Katanya

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 20:47 WIB
Bek Persija Jakarta Jordi Amat berharap Jakarta kembali kondusif. Ilustrasi. Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/YU

jpnn.com, JAKARTA - Suasana Jakarta terus memanas seusai aksi demonstrasi besar-besaran yang berujung ricuh.

Seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, meninggal dunia setelah dilindas kendaraan taktis Brimob.

Bek Persija Jakarta Jordi Amat angkat suara dan berharap situasi segera kembali kondusif.

Kericuhan demonstrasi ini sejatinya terjadi sejak Kamis (28/8) lalu.

Ribuan buruh, mahasiswa, dan masyarakat turun ke jalan, menuntut penghentian PHK, penolakan upah murah, hingga mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset.

Amarah publik semakin memuncak karena gaya hidup para pejabat yang dianggap berlebihan dengan tunjangan fantastis.

Puncaknya, tragedi menimpa Affan Kurniawan yang tewas akibat insiden dengan rantis Brimob.

Propam Polri telah mengamankan tujuh anggota Brimob terkait kasus tersebut.

Kericuhan dan huru-hara yang terjadi di Jakarta membuat pemain Persija Jordi Amat tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, akibatnya laga sepak bola pun tertunda

