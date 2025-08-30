Huru-hara Jakarta Bikin Jordi Amat Kecewa, Begini Katanya

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 20:47 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Suasana Jakarta terus memanas seusai aksi demonstrasi besar-besaran yang berujung ricuh.

Seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, meninggal dunia setelah dilindas kendaraan taktis Brimob.

Bek Persija Jakarta Jordi Amat angkat suara dan berharap situasi segera kembali kondusif.

Kericuhan demonstrasi ini sejatinya terjadi sejak Kamis (28/8) lalu.

Ribuan buruh, mahasiswa, dan masyarakat turun ke jalan, menuntut penghentian PHK, penolakan upah murah, hingga mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset.

Amarah publik semakin memuncak karena gaya hidup para pejabat yang dianggap berlebihan dengan tunjangan fantastis.

Puncaknya, tragedi menimpa Affan Kurniawan yang tewas akibat insiden dengan rantis Brimob.

Propam Polri telah mengamankan tujuh anggota Brimob terkait kasus tersebut.