JPNN.com - Otomotif - Motor

Husqvarna TE 300 Terbaru: Tetap Setia dengan Mesin 2 Tak, Tetapi..

Selasa, 27 Januari 2026 – 09:53 WIB
Husqvarna TE 300 MY2026. Foto: husqvarna

jpnn.com - Kabar baik bagi pencinta enduro, Husqvarna menghadirkan TE 300 model tahun 2026. Yang menarik perhatian karena setia dengan mesin dua tak.

Namun, Husqvarna mengombinasikannya dengan teknologi injeksi bahan bakar modern yang membuatnya makin relevan.

Husqvarna TE 300 mengusung mesin satu silinder berkapasitas 293,2 cc dengan bobot hanya 24,6 kg.

Berkat Throttle Body Injection (TBI), karakter tenaga terasa lebih progresif dan responsif sejak putaran bawah, sekaligus efisien di jalur enduro yang panjang.

Citra mesin dua tak yang identik dengan getaran tinggi juga coba dipatahkan.

Husqvarna membekali TE 300 dengan balance shaft untuk meredam vibrasi, sehingga pengendara tidak cepat lelah saat melibas medan ekstrem dalam durasi lama.

Pengaturan mesin dipercayakan pada sistem manajemen Vitesco yang canggih.

Sistem mampu memantau berbagai parameter mesin, termasuk fitur pemutus mesin otomatis ketika motor terjatuh.

TAGS   Husqvarna  Husqvarna TE 300  dirt bike Husqvarna  Motor enduro 
