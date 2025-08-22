HUT Ke-10, J&T Express Bikin Traktiran Ongkir Hingga 50%

jpnn.com, JAKARTA - Merayakan hari ulang tahun yang ke-10, J&T Express menggelar perayaan istimewa melalui program “DITRAKTIR ULTAH J&T” yang memberikan potongan ongkos kirim bagi semua penggunanya.

Direktur Marketing J&T Express Erick menyampaikan promo ini berlaku untuk transaksi melalui aplikasi J&T Express dan layanan QR Order, berlangsung sepanjang bulan Agustus 2025, dengan puncak diskon spesial selama tiga hari pada 20-22 Agustus 2025.

Adapun diskon harian 30-40 persen untuk transaksi via aplikasi J&T Express dan diskon 30 persen untuk QR Order, serta diskon 50 persen pada periode puncak selama tiga hari tersebut dan hanya berlaku di aplikasi J&T Express.

"Promo ini dapat dinikmati dengan mudah, baik melalui aplikasi J&T Express maupun layanan QR Order," kata Erick Kamis (21/8).

Dia menyebut bagi pengguna aplikasi, diskon akan langsung muncul di halaman voucher dan dapat digunakan saat proses checkout. Sementara itu, untuk pemesanan melalui QR Order di counter J&T Express, potongan harga akan otomatis diterapkan di halaman order.

“Sepuluh tahun adalah perjalanan penuh cerita, tantangan, dan pencapaian. Perayaan ini kami wujudkan dengan membagikan manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh semua pengguna. Kami ingin momen ini bukan hanya menjadi milik J&T Express, tapi juga dirayakan bersama,” ujar Erick.

Erick mengatakan melalui inisiatif ini, J&T Express ingin mengajak masyarakat ikut merasakan kemeriahan perayaan satu dekade perjalanan perusahaan, sekaligus menghadirkan kemudahan dan keuntungan nyata bagi semua pengguna, baik untuk kebutuhan pengiriman pribadi maupun bisnis.

Sejak hadir di Indonesia pada 2015, J&T Express telah melayani jutaan pengiriman dari berbagai kota dan desa, membangun jaringan yang luas, dan terus berinovasi untuk menjawab kebutuhan pengiriman di era digital.