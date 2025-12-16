HUT ke-12, PPRO Jalankan Serangkaian Program CSR Berkelanjutan

jpnn.com, JAKARTA - PT PP Properti melakukan rangkaian kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Desember 2025 ini, dalam menyambut hari jadinya yang ke-12.

Salah satu kegiatan utama yang dilaksanakan adalah donor darah yang bekerja sama dengan Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (UDD PMI) Jakarta Pusat pada Senin, (8/12) dengan melibatkan partisipasi aktif karyawan.

Antusiasme dan semangat gotong royong tercermin dari terkumpulnya 128 kantong darah, yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Donor darah merupakan bentuk kepedulian yang sederhana, namun memiliki dampak besar bagi sesama. Melalui kegiatan ini, PPRO ingin menumbuhkan semangat berbagi dan empati di lingkungan perusahaan, sekaligus berkontribusi langsung bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar VP Corporate Secretary PPRO, Afrilia Pratiwi.

Selain itu, dalam rangka mensyukuri hari jadinya, PPRO juga menggelar kegiatan sosial di sekitar proyek yang dimiliki oleh perusahaan.

Bantuan sosial tersebut berupa pemberian santunan kepada 20 anak yatim dari panti asuhan Griya Yatim & Dhuafa yang bertepatan pada hari jadi PPRO pada Jumat (12/12) di The Ayoma Apartment, Serpong, Tangerang Selatan.

“PPRO sangat bersyukur atas kepercayaan dan dukungan yang terus mengiringi perjalanan perusahaan hingga usia ke-12 tahun. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat berbagi kebahagiaan dan menjadi bagian kecil dari masa depan anak-anak yang penuh harapan,” tutur Afrilia.

PPRO juga menunjukkan komitmennya terhadap tanggung jawab sosial perusahaan dengan menyalurkan bantuan bagi para korban bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.