JPNN.com - Nasional - Hukum

HUT ke-23, Propam Polri Tegaskan Komitmen Beri Pelayanan Terbaik Kepada Masyarakat

Jumat, 17 Oktober 2025 – 21:24 WIB
Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim bersama jajarannya. Foto: Dokumentasi Humas Polri

jpnn.com, JAKARTA - Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri akan terus berbenah, berjuang dan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Kepala Divisi (Kadiv) Propam Polri Irjen Abdul Karim di momen peringatan HUT ke-23 Propam Polri pada 17 Oktober 2025.

“Dirgahayu Propam Polri ke-23, profesional, disiplin, akurat, dan beretika. Kami akan terus berbenah, berjuang dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik demi mewujudkan Polri yang semakin profesional dan dicintai masyarakat,” ujar Irjen Abdul Karim dalam keterangannya, Jumat (17/10).

Perwira tinggi Polri itu turut menyampaikan permintaan maaf jika masih terdapat kekurangan pihaknya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasalnya, eks Kapolda Banten itu mengakui masih terdapat kekurangan Propam Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Di momen hari jadi ke- 23, saya selaku pimpinan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam pelayanan kami,” tegasnya.

Irjen Abdul Karim memastikan momentum hari jadi Propam Polri ini menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran untuk meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dia berharap Propam Polri makin matang dan adaptif menghadapi tantangan zaman.

Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim menegaskan komitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di momen HUT ke-23 Propam Polri

