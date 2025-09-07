HUT ke-24, Demokrat Gelar Bazar Murah di Cikeas

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) membuka 'Bazar Pasar Murah' rangkaian perayaan HUT ke-24 Partai Demokrat.

Acara ini berlangsung di Pendopo Cikeas Mansion, Desa Nagrak, Cikeas, Kabupaten Bogor, bersama Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Partai Demokrat, Anton Sukartono Suratto.

Pada kesempatan itu, Ibas mengapresiasi bazar UMKM sebagai wujud kepedulian Partai Demokrat terhadap kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga: Eddy Soeparno Sebut PAN Sejalan dengan Prabowo dalam Menjaga Ruang Demokrasi

Wakil Ketua MPR RI itu pun mengajak warga untuk terus mempererat tali persaudaraan dan persatuan.

"Saya berharap bazar ini dapat bermanfaat dan mendoakan agar keluarga-keluarga di Cikeas dapat melahirkan generasi yang berhasil dan menjadi tokoh bangsa di masa depan" kata Ibas.

Ibas juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Anton Sukartono Suratto yang dinilainya peduli dan terus memperjuangkan perbaikan serta pembangunan bagi masyarakat.

“Pak Anton sebagai Anggota DPR RI juga terus memperjuangkan segala perbaikan dan pembangunan dari masyarakat kita yang ada di Indonesia. Untuk itu saya datang ke sini juga tentu selain bertemu bersilatur rahmi, tetapi juga ingin menyapa kepada Bapak-Ibu semuanya,” jelasnya.

Kehadirannya di acara ini, selain untuk bersilaturahmi, juga untuk menyapa dan mempererat tali persaudaraan.