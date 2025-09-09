Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Parpol

HUT ke-24, Partai Demokrat Gelar Bakti Sosial Serempak di Jatim

Selasa, 09 September 2025 – 19:23 WIB
Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyampaikan bakti sosial ini merupakan wujud kepedulian Partai Demokrat dan para anggota DPRD untuk membantu masyarakat. Foto: dok Partai Demokrat

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyampaikan bakti sosial ini merupakan wujud kepedulian Partai Demokrat dan para anggota DPRD untuk membantu masyarakat.

Hal itu diungkapkan Ibas dalam acara bakti sosial sembako serentak di seluruh Dapil Jawa Timur VII, yang meliputi Kabupaten Pacitan, Magetan, Ponorogo, Trenggalek, dan Ngawi.

Acara itu diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24 Partai Demokrat.

"Partai Demokrat berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan pemerintah yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat, tidak hanya pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas hidup," jelas Ibas dikutip, Selasa (9/9).

Ibas dalam sambutannya menjelaskan tema HUT ke-24 Partai Demokrat adalah ‘Mengawal Pembangunan Indonesia yang Maju dan Sejahtera.’

Dia menegaskan tema ini merupakan komitmen Partai Demokrat untuk terus hadir di tengah masyarakat, mendengarkan aspirasi, dan bekerja demi kemajuan yang merata.

Ibas mengutip pepatah Jawa, "Urip iku ora mung kanggo awak dewe nanging kudu ana guna kang liyan," yang artinya "hidup ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi harus bermanfaat bagi orang lain."

Dia juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan persatuan, gotong royong, dan solidaritas.

