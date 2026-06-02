HUT ke-242 Pekanbaru, Wali Kota Agung Hapus Denda Pajak Daerah hingga Akhir Agustus 2026

Selasa, 02 Juni 2026 – 15:16 WIB

jpnn.com, PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memberikan keringanan kepada masyarakat dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-242 Kota Pekanbaru.

Salah satu kebijakan yang diumumkan adalah penghapusan sanksi administratif atau denda pajak daerah bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan.

Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota Pekanbaru Nomor 661 Tahun 2026 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah.

Baca Juga: Wali Kota Agung Nugroho Siap Implementasikan Ilmu yang Didapat Selama Ikuti KPPD 2025

Program ini mulai berlaku sejak 1 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan penghapusan denda pajak merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam membantu masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

“Dalam momentum HUT ke-242 Kota Pekanbaru, kami memberikan penghapusan denda pajak daerah yang dapat dimanfaatkan masyarakat hingga 31 Agustus 2026,” ujarnya Selasa (2/6).

Baca Juga: Wali Kota Agung Ikuti Kursus Pemantapan Kepala Daerah di Lemhannas Selama 14 Hari

Program tersebut dinilai sangat membantu masyarakat, khususnya wajib pajak yang memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Dengan adanya kebijakan itu, masyarakat cukup melunasi pokok pajak tanpa dibebani pembayaran denda keterlambatan.