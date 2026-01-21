Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

HUT ke-25, Baznas Tegaskan Peran Zakat Menguatkan Indonesia

Rabu, 21 Januari 2026 – 18:35 WIB
Baznas memperingati HUT ke-25 dengan tasyakuran bertema “Zakat Menguatkan Indonesia” di Jakarta. Foto: Baznas

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 dengan menggelar tasyakuran dan doa bersama bertema “Zakat Menguatkan Indonesia”.

Kegiatan ini menjadi momentum refleksi sekaligus ungkapan rasa syukur atas peran zakat dalam memperkuat kesejahteraan umat dan pembangunan sosial di Indonesia.

Ketua Baznas Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., mengatakan tema “Zakat Menguatkan Indonesia” merefleksikan kontribusi nyata zakat dalam menjawab persoalan bangsa, seperti kemiskinan, kebencanaan, kebodohan, dan ketertinggalan yang masih menjadi tantangan nasional.

“Jika zakat yang kita kumpulkan makin banyak, maka yang bisa kami distribusikan juga makin luas, sehingga makin banyak masyarakat yang dapat kami kuatkan,” ujar Kiai Noor, dalam keterangannya, Rabu (21/1).

Kiai Noor menambahkan, potensi zakat nasional sangat besar. Berdasarkan perhitungan yang pernah disampaikan kepada Presiden bersama Menteri Agama, potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai Rp1.273 triliun.

“Jika setengahnya saja dapat terhimpun, maka persoalan umat bisa diselesaikan dan Indonesia akan menjadi sangat kuat,” katanya.

Dia juga menuturkan, selama 25 tahun perjalanan Baznas, kinerja lembaga pengelola zakat tersebut terus menunjukkan peningkatan signifikan.

Berbagai prestasi diraih secara berkelanjutan dan diiringi dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat, meski capaian di setiap periode kepemimpinan memiliki tantangan masing-masing.

