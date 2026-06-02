HUT Ke-27, PNM Perkuat Komitmen Pemberdayaan dan Kelestarian Lingkungan

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 yang bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026.

Momentum tersebut menjadi pengingat penting bagi perusahaan untuk terus menjalankan peran pemberdayaan masyarakat dengan berlandaskan nilai-nilai kebangsaan.

Peringatan diawali dengan upacara Hari Lahir Pancasila yang diikuti lebih dari 2.700 karyawan PNM di GOR Soemantri, Jakarta. Upacara tersebut mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”.

Baca Juga: Begini Kisah Perjuangan Bu Ila Bersama PNM Mekaar

Melalui kegiatan tersebut, PNM mengajak seluruh insan perusahaan untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjaga persatuan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Direktur Utama PNM Kindaris, mengatakan semangat Pancasila sejalan dengan tugas perusahaan dalam mendampingi jutaan masyarakat prasejahtera di berbagai daerah di Indonesia.

Menurutnya, PNM akan terus menghadirkan layanan yang mengedepankan keadilan sosial, membuka kesempatan yang setara bagi pelaku usaha kecil, serta memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap pembiayaan dan pemberdayaan.

“Tugas PNM ke depan tentu semakin menantang, tetapi dengan tekad yang kuat dan sinergi yang berkelanjutan, kita pasti mampu menghadirkan pembiayaan dan pemberdayaan yang memberi manfaat lebih,” kata Kindaris.

Semangat tersebut juga tercermin dalam tema HUT ke-27 PNM, yakni “Bersama di Setiap Langkah, Menemani di Setiap Perjalanan”.