HUT ke-30 Otda: Pemkot Tangerang Sabet Kinerja Tertinggi, Wali Kota Sachrudin Siap Kawal Asta Cita

jpnn.com, KOTA TANGERANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang berhasil mengukir prestasi gemilang dengan meraih predikat Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Kinerja Tinggi dalam evaluasi nasional oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Penghargaan prestisius tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Tangerang, Sachrudin, dalam upacara peringatan Hari Otda yang berlangsung di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (27/04/2026).

Capaian ini merupakan hasil penilaian objektif pemerintah pusat terhadap tata kelola pemerintahan di daerah.

“Saya menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas capaian Kota Tangerang yang meraih penghargaan tertinggi dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tingkat nasional,” ujar Sachrudin.

Ia menegaskan prestasi tersebut bukanlah titik akhir, melainkan pemacu untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

“Ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus berbenah, menghadirkan pelayanan yang semakin responsif, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Tangerang, Maryono, dalam apel peringatan Hari Otonomi Daerah di lingkungan Pemkot Tangerang, mengajak seluruh jajaran ASN untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor serta mengimplementasikan visi pembangunan Asta Cita sesuai dengan bidang kerja masing-masing.

“Otonomi daerah merupakan instrumen penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Di tengah tantangan efisiensi dan dinamika global, integritas dan adaptivitas harus terus diperkuat agar setiap anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.