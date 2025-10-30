Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

HUT ke-30 Tahun, PLN Indonesia Power Salurkan Rp3,03 Miliar Bansos

Kamis, 30 Oktober 2025 – 22:34 WIB
PT PLN Indonesia Power. Foto dok PLN IP

jpnn.com, JAKARTA - PLN Indonesia Power (PLN IP) menggelar kegiatan social action secara serentak di seluruh 37 unit kerja.

Program ini menyalurkan bantuan sosial senilai Rp3.030.303.000 kepada lebih dari 10.000 penerima manfaat, sekaligus menjadi wujud nyata kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar.

Bantuan yang disalurkan berupa santunan, paket sembako, perlengkapan sekolah, serta kebutuhan lain yang disesuaikan dengan kondisi lokal masyarakat.

Kegiatan ini juga dilaksanakan bersamaan dengan doa bersama anak yatim di berbagai daerah.

Direktur Utama PLN Indonesia Power, Bernadus Sudarmanta, menyampaikan kegiatan sosial ini merupakan bagian penting dari rangkaian HUT ke-30 PLN Indonesia Power.

“Setiap langkah kami dalam program Green Action, dalam program bantuan sosial, hingga pemberdayaan masyarakat, adalah bagian dari semangat mewujudkan Indonesia yang berdaya, mandiri, dan lestari. PLN Indonesia Power akan terus hadir, bukan hanya sebagai penyedia listrik, melainkan sahabat perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih terang,” tegasnya.

Dalam pelaksanaan program, PLN Indonesia Power bekerja sama dengan Laz Annur sebagai mitra distribusi agar bantuan tepat sasaran dan merata.

Dengan total alokasi lebih dari Rp3 miliar, kegiatan ini bukan sekadar angka, melainkan simbol kepedulian perusahaan terhadap keberlanjutan sosial di sekitar unit kerja.

Kegiatan ini menegaskan komitmen PLN Indonesia Power untuk selalu dekat dengan masyarakat.

