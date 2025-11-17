HUT ke-35, Adira Finance Genjot Transformasi Digital dan Inklusi Keuangan

Senin, 17 November 2025 – 20:11 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) mengukuhkan arah transformasi menuju masa depan lebih adaptif, terintegrasi, dan relevan dengan kebutuhan zaman dalam momen perayaan ulang tahun ke-35.

Mengusung tema Langkah Baru Bersama Sahabat, Adira Finance memperkuat tiga pilar strategis sebagai fondasi utama dalam membangun nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingannya.

Tiga pilar strategis tersebut meliputi inklusi keuangan yang bertanggung jawab, transformasi digital yang berkelanjutan, serta dampak sosial yang terukur.

Pilar-pilar itu dirancang untuk memberikan manfaat bagi pelanggan, mitra, dan masyarakat.

Dalam upayanya merespons kebutuhan masyarakat yang semakin beragam, Adira Finance aktif memperkuat akses pembiayaan.

Perusahaan berkomitmen menyediakan pembiayaan yang inklusif dan mudah dijangkau melalui berbagai inisiatif strategis.

Salah satu langkah signifikan yang diambil pada tahun ini peluncuran Program Hasanah, yang diinisiasi Unit Usaha Syariah Adira Finance.

Program Hasanah menawarkan pembiayaan Haji Plus tanpa jaminan, dan dilengkapi dengan tenor hingga 60 bulan, dirancang untuk memudahkan masyarakat.