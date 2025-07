HUT ke-43, ACC Bantu Fasilitas Pendidikan di Daerah Pelosok

jpnn.com, BANTEN - Perusahaan pembiayaan, Astra Credit Companies (ACC), merayakan HUT ke-43 dengan cara membantu mendorong pemerataan akses pendidikan melalui peningkatan fasilitas di daerah rural.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari sinergi dengan Yayasan Astra - Yayasan Pendidikan Astra Michael D. Ruslim (YPA MDR), sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap dunia pendidikan.

Komitmen ACC untuk mendukung pendidikan tidak hanya terbatas di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau daerah rural yang sering luput dari perhatian.



Peningkatan fasilitas pendidikan yang dilakukan ACC meliputi dua kegiatan yaitu distribusi 43-unit proyektor untuk sekolah-sekolah binaan Yayasan Astra - YPA MDR serta distribusi buku-buku untuk perpustakaan sekolah hasil dari program donasi buku karyawan ACC.

Khusus untuk SMPN 1 Leuwidamar, Lebak, Banten, ACC melakukan peremajaan aula sekolah serta peningkatan perlengkapan fasilitas perpustakaan.



Chief Human Capital Officer ACC Fredericus Radix Wikanto mengatakan bahwa sinergi antara ACC dan Yayasan Astra - YPA MDR merupakan salah satu komitmen ACC untuk mendukung dunia pendidikan, khususnya di wilayah rural.

“Kami percaya setiap anak berhak bermimpi dan meraih masa depan yang lebih cerah. Melalui langkah kecil ini, kami ingin menjadi bagian dari perjalanan mereka menuju kehidupan yang lebih baik sesuai dengan misi ACC To Promote Credit for A Better Living,” ungkap Radix dalam keterangan resmi.



Chief Operating Officer - Secretary Yayasan Astra - YPA MDR Wedijanto Widarso menyatakan, dukungan dari Astra Credit Companies merupakan wujud nyata sinergi dunia usaha dan pendidikan.

"Kami sangat mengapresiasi kemitraan ini yang secara langsung meningkatkan kualitas pembelajaran dan fasilitas di sekolah kami untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih inspiratif dan bermakna," tambahnya.



Acara seremoni peningkatan fasilitas pendidikan ACC tersebut dilaksanakan dalam bentuk EduClass.

Manajemen ACC serta pejabat cabang ACC Serang secara langsung memberikan materi literasi keuangan kepada 250 siswa SMPN 1 Leuwidamar.

Materi literasi keuangan itu meliputi perkenalan tentang industri jasa keuangan, fungsi dan tugas lembaga keuangan serta perkenalan mengenai produk dan layanan ACC sebagai perusahaan pembiayaan.



Peningkatan fasilitas pendidikan di daerah rural tersebut merupakan salah satu kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) ACC di bidang Pendidikan.