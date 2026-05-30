HUT ke-50, Summarecon Fasilitasi Operasi Katarak Gratis di Bandung

jpnn.com, BANDUNG - PT Summarecon Agung Tbk (Summarecon) kembali menggelar program Bakti Sosial Operasi Katarak Gratis sebagai rangkaian perayaan HUT ke-50 Summarecon.

Setelah sukses digelar di Tangerang dan Bogor, program sosial ini kini memasuki pelaksanaan ketiga dengan menyambangi Kota Bandung, sekaligus menjadi rangkaian terakhir pelaksanaan kegiatan bakti sosial tersebut.

Pelaksanaan program ini merupakan hasil kolaborasi Summarecon Bandung bersama Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kota Bandung, serta RS Murni Teguh Naripan Bandung.

Pelaksanaan operasi berlangsung pada 30 Mei 2026 di RS Murni Teguh Naripan Bandung, dengan dukungan dokter spesialis mata dan tenaga medis berpengalaman.

Selain tindakan operasi, program ini juga mencakup pendampingan pascaoperasi berupa pemberian obat serta observasi lanjutan pada H+1 untuk memastikan proses pemulihan berjalan optimal dan memastikan seluruh pasien memperoleh penanganan kesehatan yang komprehensif hingga penglihatannya pulih secara maksimal.

“Kegiatan ini adalah wujud nyata komitmen Summarecon untuk berbagi manfaat kepada masyarakat luas. Kami percaya bahwa penglihatan yang sehat merupakan kunci untuk menjalani kehidupan secara optimal. Melalui program ini, kami berharap para pasien dapat kembali melihat dengan jelas dan memperoleh kualitas hidup yang lebih baik," ujar Executive Director PT Summarecon Agung Tbk, Hindarko Hasan.

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Antusiasme masyarakat terhadap program ini terlihat dari 244 pendaftar yang berasal dari Kota dan Kabupaten Bandung, serta sejumlah wilayah lain seperti Bekasi, Subang, Garut, Tasikmalaya, hingga Majalengka.

Berdasarkan hasil screening kesehatan yang dilaksanakan pada 23 Mei 2026 di Balerea, Plaza Summarecon Bandung, sebanyak 104 pasien dinyatakan layak menjalani tindakan, terdiri dari 102 pasien katarak dan 2 pasien pterigium, yakni kondisi pertumbuhan jaringan konjungtiva yang menjalar ke kornea mata.