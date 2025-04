HUT ke-50 TMII, Bank Raya Hadirkan Kemudahan Transaksi Untuk Para Pengunjung

jpnn.com, JAKARTA - Bank Raya hadir menjadi sponsor utama di gelaran ulang tahun ke-50 Taman Mini Indonesia Indah (TMII) 2025 Pesta Rakyat Nusantara.

Mengusung tema Jelajah Cerita Baru 50 Tahun TMII Bersama Bank Raya, acara ini digelar selama 10 hari mulai 18-27 April 2025, yang menargetkan kehadiran lebih dari 200 ribu pengunjung, dan menjadi simbol transformasi TMII menuju destinasi budaya yang inklusif, dinamis, dan inovatif.

Bank Raya menghadirkan opsi pembayaran cashless untuk berbagai tenant dan UMKM untuk memudahkan pengunjung dalam bertransaksi selama acara berlangsung.

Selain itu, Bank Raya juga menyuguhkan berbagai program promosi menarik yang dapat dinikmati oleh pengunjung Pesta Rakyat Nusantara.

“Bank Raya memberikan dukungan penuh pada gelaran Pesta Rakyat Nusantara tahun ini dengan menghadirkan kemudahan transaksi menggunakan Raya App bagi para pengunjung, serta memperkenalkan QRIS Bank Raya pada beberapa tenant di booth bazaar UMKM," ujar Direktur Bisnis Bank Raya, Kicky Andrie Davetra.

"Sehingga para UMKM dapat melayani konsumen dengan lebih baik dengan fitur QRIS Bank Raya, dan pengunjung dapat bertransaksi lebih mudah karena tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar untuk berbelanja," imbuhnya.

Selain menghadirkan kemudahan bertransaksi, Bank Raya juga menyuguhkan berbagai konten menarik yang dapat dinikmati pengunjung di sepanjang pelaksanaan Pesta Rakyat Nusantara yaitu hadiah menarik untuk setiap pembukaan rekening Bank Raya di booth Bank Raya.

Kemudian berbagai program cashback untuk transaksi di berbagai tenant seperti UMKM di area bazaar dengan cashback 50% up to Rp 15 ribu di 30 tenant F&B dan Food Truck, cashback 50% up to Rp 20ribu untuk bertransaksi di wahana Kidzania Go, cashback 50% up to Rp20 ribu untuk transaksi di Perdana Ria, dan cashback 20% untuk bertransaksi di HMS Perfume.