HUT ke-56, Pelita Air Bagi-Bagi Tiket Gratis ke Singapura & Lombok

jpnn.com, JAKARTA - Maskapai Pelita Air menghadirkan program giveaway Pelita Air 56th Anniversary Challenge dengan memberikan tiket pesawat gratis sebagai bentuk apresiasi kepada penumpang setia, yang telah menemani perjalanan Pelita Air selama lebih dari lima dekade.

Direktur Utama Pelita Air, Dendy Kurniawan menjelaskan melalui program Pelita Air 56th Anniversary Challenge ini, Pelita Air mengajak masyarakat untuk membagikan momen terbaik mereka saat terbang bersama dan berkesempatan memenangkan dua tiket pesawat pulang-pergi Jakarta–Singapura serta 2 tiket Jakarta–Lombok.

Dendy Kurniawan mengatakan perayaan ulang tahun ini menjadi momentum untuk mempererat kedekatan Pelita Air dengan pelanggan.

“Memasuki usia ke-56, Pelita Air terus berkomitmen untuk menghadirkan layanan penerbangan yang mengutamakan keselamatan, kenyamanan, serta nilai tambah bagi pelanggan. Program harga spesial ini kami hadirkan sebagai bentuk terima kasih kepada masyarakat yang telah mempercayai Pelita Air sebagai pilihan perjalanan udara,” ujar Dendy.

Program Pelita Air 56th Anniversary Challenge ini berlangsung pada 24 Januari hingga 26 Januari 2026, dan akan diumumkan pada 27 Januari 2026 melalui Instagram Story resmi Pelita Air.

Informasi lengkap terkait mekanisme dan ketentuan giveaway bisa diakses melalui akun Instagram @pelitaair.(chi/jpnn)