HUT ke-58 Kadin DKI Dimeriahkan Festival Musik Pengamen Jalanan

jpnn.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta berkolaborasi dengan Dinas Sosial serta Forum CSR DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan 'Festival Musik Pengamen Jalanan' di Lapangan Banteng, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (29/11).

Kegiatan yang digelar dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58 Kadin DKI Jakarta ini diikuti oleh 81 peserta pengamen jalanan.

Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi menjelaskan festival ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga wadah untuk memberi kesempatan yang sama bagi semua talenta, termasuk para pengamen.

“Dalam rangka HUT ke-58 Kadin, kami ingin menunjukkan bahwa Kadin punya fungsi meningkatkan kapasitas pelaku usaha, dari UMKM hingga besar. Pengamen juga bukan berarti tidak punya kesempatan untuk menjadi besar, bahkan menjadi artis terkenal,” kata Diana seusai menghadiri rangkaian HUT Kadin di Lapangan Banteng, Jakarta, Sabtu (29/11)

Festival ini diikuti 81 grup pengamen, yang dinilai memiliki peluang untuk berkembang menjadi entertainer profesional di industri musik.

Rangkaian peringatan HUT Kadin ke-58 akan mencapai puncaknya pada 29 November 2025. Diana menyebut akan ada sejumlah kegiatan massal yang melibatkan puluhan ribu peserta.

Baca Juga: Kadin DKI Targetkan Rp 1 Miliar pada Pop Up Festival dan Pesta Kriya Nusantara

Beberapa agenda yang dipersiapkan, antara lain funwalk dari Balai Kota yang diikuti 18.000 peserta, senam zumba di Bundaran Hotel Indonesia dengan 7.500 peserta, bazar UMKM, penampilan dari berbagai inorga, serta layanan PMI dan pojok kesehatan.

“Besok merupakan puncaknya. Ada funwalk, senam zumba, UMKM, hingga pelayanan kesehatan. Kami ingin membangun semangat kebersamaan sekaligus menumbuhkan ekosistem usaha,” ujar Diana.