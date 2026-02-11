Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

HUT ke-6, JMSI Berikan Penghargaan Golden Leader kepada Gubernur Papua

Rabu, 11 Februari 2026 – 20:19 WIB
HUT ke-6, JMSI Berikan Penghargaan Golden Leader kepada Gubernur Papua - JPNN.COM
Gubernur Papua Komjen (Purn) Mathius D. Fakhiri menerima Penganugerahan Golden Leader dalam rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-6 Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI). Foto: Source for JPNN

jpnn.com, SERANG - Gubernur Papua Komjen (Purn) Mathius D. Fakhiri menerima Penganugerahan Golden Leader dalam rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-6 Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) sekaligus Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2026.

Penghargaan ini diberikan atas keteladanan dan kontribusi Fakhiri sebagai putra asli Papua yang mengabdikan diri bagi bangsa dan negara, serta menjadi inspirasi bagi generasi muda di Provinsi Papua.

Penganugerahan diserahkan langsung oleh Ketua Umum JMSI Teguh Santoso dan diterima Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Jeri Agus Yudianto mewakili Gubernur Papua.

Acara penganugerahan berlangsung di Kota Serang, Provinsi Banten, Minggu (8/2/2026), dan dihadiri oleh Menteri Koperasi, beberapa wakil menteri, gubernur, bupati, tokoh pers nasional, serta pimpinan media.

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua Jeri Agus Yudianto menegaskan penganugerahan ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan besar bagi pemerintah dan masyarakat Papua.

“Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi yang luar biasa. Kami menyampaikan terima kasih kepada JMSI, atas proses kurasi yang dilakukan secara profesional, mulai dari usulan pengurus daerah hingga seleksi secara nasional. Profil Bapak Gubernur Papua menunjukkan perjalanan pengabdian yang dimulai dari bawah hingga mencapai puncak kepemimpinan, sehingga sangat layak menjadi teladan dan motivasi bagi generasi muda Papua untuk terus berkarya dan mengabdi bagi bangsa dan negara lebih khusus bagi daerah," ujar Jeri.

Lebih lanjut, dia berharap JMSI sebagai wadah media siber di Indonesia terus menjaga soliditas, profesionalisme, dan independensi pers, sehingga mampu menjadi pilar utama dalam mencerdaskan masyarakat serta mendukung pembangunan nasional dan daerah.

“Semoga JMSI terus solid dan kuat dalam mewujudkan pers yang profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab,” tambahnya.

Gubernur Papua Mathius Fakhiri meraih anugerah Golden Leader di HUT ke-6 Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI).

