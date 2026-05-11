JPNN.com - Nasional - Lingkungan

HUT ke-61, PGN Gelar Program Tukar Sampah Plastik untuk BBG

Senin, 11 Mei 2026 – 19:01 WIB
Pengisian Bahan Bakar Gas (BBG) bagi Komunitas Bajaj Gas (Komogas). Foto dok PGN

jpnn.com, JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara (PGN) merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 dengan menghadirkan program Corporate Social Responsibility (CSR) inovatif, yang menggabungkan kepedulian lingkungan dengan dukungan terhadap transportasi rendah emisi melalui penukaran botol plastik menjadi kupon pengisian Bahan Bakar Gas (BBG) bagi Komunitas Bajaj Gas (Komogas).

Melalui program ini, setiap botol plastik yang dikumpulkan dihargai Rp400 dengan maksimal penukaran sebanyak 61 botol per peserta.

Tidak hanya mendorong pengurangan sampah plastik, inisiatif ini juga menjadi bagian dari komitmen PGN dalam menerapkan ekonomi sirkular, di mana sampah yang terkumpul akan diolah kembali menjadi produk bernilai guna.

Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman, mengatakan program ini dihadirkan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah plastik sekaligus memperkuat pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan melalui penggunaan BBG.

“Melalui program ini, kami ingin mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangun budaya peduli lingkungan sekaligus mendukung penggunaan energi yang lebih bersih,” ujar Fajriyah

Fajriyah menambahkan, inisiatif tersebut menjadi wujud komitmen PGN dalam menghadirkan program yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga berdampak positif bagi lingkungan.

“Kami berharap program ini dapat menjadi langkah kecil yang menghadirkan dampak besar, baik dalam mengurangi sampah plastik maupun meningkatkan kesadaran masyarakat untuk beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan,” ungkap Fajriyah.

Muslikhudin, Koordinator Komunitas Bajaj Gas (Kobagas) mengapresiasi langkah PGN menghadirkan program penukaran botol plastik menjadi kupon BBG.

Inisiatif tersebut menjadi wujud komitmen PGN dalam menghadirkan program yang tak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tapi juga lingkungan.

PGN  Perusahaan Listrik Negara  BBG  Sampah Plastik  bahan bakar gas 
