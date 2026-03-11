HUT ke- 70, Parfi Buka Puasa Bersama Anak Yatim

jpnn.com - JAKARTA - Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) menggelar buka puasa bersama di Sekretariat PB PARFI di Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail (PPHUI), Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (10/3).

Berbuka bersama itu juga bertepatan dengan HUT ke-70 Parfi.

Puluhan artis senior tampak hadir. “Semangat persaudaraan tentunya. Kebersamaan di Parfi menjadi prioritas, Tidak menjadi nomor dua atau nomor tiga,” ujar Ketua Umum Parfi Ki Kusumo.

"Selama ini mungkin orang mendengar Parfi itu sedang gonjang-ganjing, sebenarnya enggak. Ada yang bilang kubu satu, kubu dua, ya, itu juga tidak terjadi. Karena semua sebenarnya bersaudara,” imbuhnya.

Ki Kusumo menambahkan, dirinya selalu terbuka dan menganggap semua orang di dalam Parfi adalah saudara.

“Semua bisa berkumpul, bisa mengobrol bareng, bisa buka puasa bareng, untuk mempererat tali silaturahmi,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, selain buka puasa bersama dan berdoa, Parfi juga menyantuni anak yatim piatu.

Parfi pun sudah menyiapkan beberapa agenda setelah Ramadan.