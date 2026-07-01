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JPNN.com - Nasional

HUT ke-80 Bhayangkara, Paulus Sinambela: Polri Harus Semakin Presisi dan Dicintai Rakyat

Rabu, 01 Juli 2026 – 19:15 WIB
HUT ke-80 Bhayangkara, Paulus Sinambela: Polri Harus Semakin Presisi dan Dicintai Rakyat - JPNN.COM
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menerima lukisan Raja Sisingamangaraja XII dari Syekh KH Ali Akbar Marbun dan Paulus Sinambela. Foto: AMS XII

jpnn.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Angkatan Muda Sisingamangaraja XII (AMS XII) Paulus Sinambela menyampaikan ucapan selamat HUT ke-80 Bhayangkara yang diperingati pada Rabu (1/7/2026).

Paulus berharap pada ulang tahun ke-80 ini Polri semakin profesional, dicintai rakyat, dan tetap memegang teguh komitmen pelayanan yang presisi.

Dia menegaskan bahwa momentum ulang tahun ke-80 ini menjadi titik krusial bagi Polri untuk terus memperkuat perannya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

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?"Keluarga besar Angkatan Muda Sisingamangaraja XII mengucapkan selamat Hari ke-80 Tahun Bhayangkara. Harapan kami, Polri semakin presisi dan kian dicintai oleh seluruh rakyat Indonesia," ujar Paulus Sinambela.

Paulus menekankan agar Polri senantiasa menjunjung tinggi slogan Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan) dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Menurutnya, penegakan hukum yang adil dan bijaksana adalah kunci utama dalam membangun kepercayaan publik.

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?"Kami berharap Polri senantiasa menjadi institusi penegak hukum yang dibanggakan. Polri harus menjadi sahabat masyarakat yang siap mendengar, memahami, dan memberikan solusi atas persoalan di tengah warga," tambahnya.

?Lebih lanjut, Paulus menyoroti pentingnya transformasi layanan publik di tubuh Polri.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Angkatan Muda Sisingamangaraja XII (AMS XII) Paulus Sinambela menyampaikan ucapan selamat HUT ke-80 Bhayangkara.

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TAGS   HUT ke-80 Bhayangkara  Polri  AMS XII  Paulus Sinambela 
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