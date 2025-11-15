HUT ke-80, Brimob Polda Riau Adakan Event Lari Berkelompok Sejauh 8 Km

Sabtu, 15 November 2025 – 00:00 WIB

jpnn.com, PEKANBARU - Brimob Polda Riau akan menggelar Brimob Run 8 Kilometer pada Sabtu, 22 November 2025.

Event ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-80 Brimob Polri.

Kegiatan ini akan dipusatkan di Mapolda Riau dan dimulai pukul 06.00 WIB.

Event lari yang mengusung konsep komunitas dan kreativitas ini akan diikuti oleh 80 grup, dengan masing-masing grup berisi delapan peserta dari berbagai kalangan masyarakat hingga komunitas lari.

Setiap grup didorong menampilkan identitas unik melalui jersi khas masing-masing.

Selain itu, seluruh peserta akan menerima BIB sebagai nomor undian doorprize serta medali sebagai bentuk apresiasi.

“Menariknya, Brimob Run kali ini juga menghadirkan sejumlah lomba bertema Budaya, Brimob, Polri, maupun lingkungan,” kata Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Karabianto, Jumat (14/11).

Lomba tersebut mulai dari outfit paling menarik dan bernuansa budaya, lomba video group paling kreatif dan heboh menjelang pelaksanaan event.