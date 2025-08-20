HUT ke-80 RI, Pelindo Solusi Logistik Beri Kado Istimewa untum Pengemudi Ojek

jpnn.com, JAKARTA - Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, PT Pelindo Solusi Logistik (“SPSL”) sebagai Subholding BUMN Kepelabuhanan Pelindo bersama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 kembali menyelenggarakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Senior Vice President Sekretariat Perusahaan SPSL, Dewi Fitriyani menyatakan kali ini TJSL berupa program edukasi safety riding dan pemberian bantuan servis motor gratis untuk 80 pengemudi ojek di sekitar wilayah pelabuhan.

Menurut Dewi, SPSL memilih pengemudi ojek karena profesi tersebut bukan sekadar penyedia jasa transportasi. Namun, penggerak mobilitas masyarakat, di mana keselamatan di perjalanan menjadi isu utama dalam bidang ini.

Oleh karena itu, SPSL melalui program TJSL ingin memastikan para pengemudi ojek memiliki pengetahuan, keterampilan dan sarana yang memadai untuk bekerja dengan aman.

"Kami berharap melalui program ini para pengemudi ojek dapat lebih sadar akan pentingnya keselamatan berkendara dan senantiasa menjaga kendaraannya dalam kondisi prima. Program ini juga menjadi bentuk apresiasi bagi mereka yang berkontribusi besar dalam mobilitas masyarakat setiap hari,” ujar Dewi.

Melalui program ini, SPSL juga menegaskan komitmen sebagai Subholding BUMN Kepelabuhanan yang senantiasa menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, sejalan dengan nilai-nilai keberlanjutan dan kepedulian sosial.

“Semoga semangat kemerdekaan yang kita rayakan pada HUT ke-80 Republik Indonesia ini menjadi energi bersama untuk bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju,” tutup Dewi.

Edukasi Safety Riding