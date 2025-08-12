Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Legislatif

HUT ke-80 RI: Bunda Jaksel Ajak Pemuda Lawan Sikap Apatis Lewat Mini Soccer

Selasa, 12 Agustus 2025 – 20:31 WIB
HUT ke-80 RI: Bunda Jaksel Ajak Pemuda Lawan Sikap Apatis Lewat Mini Soccer - JPNN.COM
Politikus PDIP Chicha Koeswoyo menggelar turnamen Mini Soccer bertajuk Bunda Jaksel Cup 2025 di Grafika Sport Arena, Minggu (10/8/2025). Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - Legislator DKI Jakarta Chicha Koeswoyo memanfaatkan momentum HUT ke-80 Kemerdekaan RI untuk menghidupkan kembali semangat kebersamaan di kalangan pemuda.

Melalui turnamen Mini Soccer bertajuk Bunda Jaksel Cup 2025, Chicha menggandeng Pemuda Karang Taruna RW 004 Kelurahan Lebak Bulus dan sekitarnya untuk berkegiatan positif di Grafika Sport Arena, Minggu (10/8).

Sedikitnya 10 tim dari berbagai lingkungan ikut bertanding, disaksikan dan didukung oleh puluhan pemuda-pemudi setempat.

Perempuan bernama asli Mirza Riadiani Kesuma ini, menegaskan ajang tersebut tidak hanya berfokus pada olahraga, tetapi juga untuk mempererat solidaritas yang kian memudar di era digitalisasi.

“Anak muda harus diberikan tempat untuk berekspresi dalam berbagai kegiatan positif seperti olahraga, kesenian, dan bidang kegiatan lainnya, sehingga mereka merasa dirangkul dan diayomi,” kata Chicha, yang akrab disapa Bunda Jaksel ini pada Selasa (21/8/2025).

Bendahara Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, ini mengungkapkan Bunda Jaksel Cup 2025 merupakan pilot project yang akan dikembangkan secara bertahap dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga tingkat kota.

Menurutnya, keterlibatan pemuda harus diperluas agar mereka dapat aktif tidak hanya dalam ajang Mini Soccer, tetapi juga di berbagai kegiatan kepemudaan lainnya.

“Melalui kegiatan ini, saya berharap anak muda semakin aktif dan peduli terhadap masalah sosial yang ada di lingkungannya,” imbuh Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta ini.

