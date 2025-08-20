Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Sumsel

HUT Ke-80 RI, Hutama Karya Catat Trafik Kendaraan di JTTS Naik 23 Persen

Rabu, 20 Agustus 2025 – 16:00 WIB
HUT Ke-80 RI, Hutama Karya Catat Trafik Kendaraan di JTTS Naik 23 Persen
Pengendara melintas di JTTS. Foto: Dokumen Hutama Karya for JPNN.com.

jpnn.com - PALEMBANG - PT Hutama Karya mencatat terjadi peningkatan trafik kendaraan di ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) pada momen peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Berdasar catatan Hutama Karya, kenaikan trafik tersebut berada di angka 23,92 persen, dibandingkan dengan hari normal.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim mengungkapkan bahwa pada 15–18 Agustus 2025, lebih dari 346.000 kendaraan melintas di ruas JTTS.

"Puncak arus terjadi pada Senin (18/8) dengan lebih dari 83.000 kendaraan melintas," ungkap Adjib, Rabu (20/8). 

Dia menambahkan bahwa ruas dengan peningkatan tertinggi ialah Tol Pekanbaru–Dumai yang melonjak sekitar 87,26 persen.

"Ini dipicu tingginya minat masyarakat Pekanbaru untuk berlibur ke negara Jiran Malaysia, khususnya tujuan Melaka,” ungkap Adjib.

Menurut dia, momentum peringatan HUT ke-80 RI menjadi pengingat untuk terus menghadirkan karya nyata melalui layanan tol. 

 "Dengan semangat persatuan dan kedaulatan bangsa, Hutama Karya berkomitmen mempercepat konektivitas, meningkatkan kualitas pelayanan, serta menghadirkan bakti transportasi untuk negeri demi kesejahteraan rakyat,” kata Adjib.

Momen HUT Ke-80 RI, Hutama Karya mencatat trafik kendaraan di JTTS naik 23 persen.

TAGS   Hutama Karya  JTTS  HUT RI  tol  Trafik 
