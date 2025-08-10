HUT ke-80 RI: KAI Daop 8 Surabaya Beri Diskon 20 Persen

Minggu, 10 Agustus 2025 – 17:00 WIB

jpnn.com, SURABAYA - PT KAI Daop 8 Surabaya memberikan diskon 20 persen untuk pembelian kereta api jarak jauh. Program ini dalam rangka menyemarakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arif mengatakan program ini dihadirkan untuk menciptakan pengalaman perjalanan yang seru dan berkesan bagi pelanggan kereta api.

Selain memberikan diskon, KAI Daop 8 juga menghadirkan dekorasi sentuhan tematik di Stasiun.

“Promo ini berlaku untuk pemesanan tiket mulai tanggal 12 Agustus hingga 17 Agustus 2025, untuk keberangkatan pada 17 Agustus 2025,” Luqman, Minggu (10/8).

Luqman merinci diskon ini diberikan untuk pelanggan yang membeli tiket melalui seluruh kanal resmi penjualan KAI, seperti aplikasi Access by KAI, situs kai.id, serta mitra penjualan resmi lainnya.

“Namun, diskon tidak berlaku untuk kereta Luxury, Compartement, Priority, Imperial, Panoramic dan/atau kereta wisata lainnya,” jelasnya.

Baca Juga: Kantor Cabang ASABRI Surabaya Hadirkan Rangkaian Kegiatan Sosial

Kemudian, diskon tidak berlaku pada tarif khusus dan tidak dapat digabung dengan reduksi atau diskon lainnya.

“Tiket dengan tarif diskon dapat dibatalkan dan diubah jadwal sesuai aturan yang berlaku,” lanjutnya.