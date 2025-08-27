Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

HUT Ke-80 RI, LIGHTweight 12 Gelar Kompetisi Merdeka dari Buncit

Rabu, 27 Agustus 2025 – 16:30 WIB
Bertepatan dengan HUT ke-80 RI, LIGHTweight 12 menggelar 'Kompetisi Merdeka Dari Buncit '. Foto: dok LIGHTweight 12

jpnn.com, JAKARTA - Agustus selalu identik dengan perlombaan dan kompetisi, untuk melambangkan perjuangan.

Bertepatan dengan HUT ke-80 RI, LIGHTweight 12 menggelar 'Kompetisi Merdeka Dari Buncit '.

Chief Marketing Officer LIGHT Group Anna Yesito Wibowo menyampaikan bahwa kompetisi ini sudah kami selenggarakan per tahun dan memang peminatnya sangat banyak.

Selain karena ingin memenangkan hadiah, para peserta juga ingin melakukan program diet secara bersama-sama dan saling berkompetisi atas pencapaian mereka dalam menurunkan berat badan, ternyata diet jika dilakukan secara bersama membawa hasil yang sangat positif.

Program ini dilengkapi dengan pendampingan ahli gizi serta beberapa aktivitas lainnya yang dapat diikuti peserta seperti olahraga yoga dan fun workshop bersama Ahli Gizi dari LIGHThouse Clinic.

"Kami sangat mengapresiasi atas semangat para peserta di mana perubahan ini merupakan perjalanan hidup positif mereka dalam mencapai versi terbaik mereka," ujar Anna dikutip, Rabu (27/8).

Kompetisi “Merdeka dari Buncit” telah diselenggarakan selama 2 tahun berturut-turut dan menarik peminat hingga ribuan peserta.

Menurut Anna, pada kompetisi ini, para peserta akan melakukan program diet melalui aplikasi LIGHTcoach selama 30 hari disertai dengan konsumsi minuman serat LW12 Litofybe produk dari LIGHTmeal LW12, yang membantu kebutuhan serat harian, memperlancar pencernaan dan menghindari konstipasi.

