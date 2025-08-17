Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

HUT ke-80 RI, Menaker Tekankan Pentingnya Peningkatan Tenaga Kerja Berdaya saing

Minggu, 17 Agustus 2025 – 15:52 WIB
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli mengajak seluruh insan Kemnaker bersama-sama membangun ketenagakerjaan melalui tiga pesan kunci. Foto: Kemnaker

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli mengajak seluruh insan Kemnaker bersama-sama membangun ketenagakerjaan melalui tiga pesan kunci, yaitu Bersatu dan Berdaulat, Rakyat Sejahtera, serta Indonesia Maju.

Menaker menyampaikan pesan tersebut saat memimpin upacara peringatan Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di Plaza Kemnaker, Jakarta, Minggu (17/8).

Pertama, Bersatu dan Berdaulat. Menaker menekankan pentingnya menghapus sekat antarunit kerja, membangun kolaborasi yang solid, serta menyatukan visi dan misi Kemnaker.

“Semangat guyub, rasa setia kawan, dan kerja bergotong royong harus terus kita rawat. Kita bersatu sebagai satu tubuh organisasi,” ujarnya.

Dia menegaskan tegaknya integritas, profesionalitas, dan kompetensi birokrasi adalah wujud kedaulatan Kemnaker.

Dengan konsolidasi itu, Kemnaker akan kokoh, dihormati, dan mampu menjadi institusi publik yang otoritatif dalam mengelola dinamika pasar kerja.

“Ini adalah mimpi kita bersama untuk menjadikan Kemnaker sebagai a nice place to grow. Saat pegawai tumbuh, organisasi akan maju. Saat pegawai merasa dihargai, mereka akan memberi yang terbaik,” imbuhnya.

Kedua, Rakyat Sejahtera. Menaker menegaskan kesejahteraan bukan hanya soal pendapatan, melainkan juga kesempatan yang setara untuk memperoleh pekerjaan layak, aman, dan produktif.

