Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

HUT ke-80 RI, Menko BG: Momentum Memperkuat Persatuan Nasional

Senin, 18 Agustus 2025 – 11:51 WIB
HUT ke-80 RI, Menko BG: Momentum Memperkuat Persatuan Nasional - JPNN.COM
Menko Polkam Budi Gunawan atau BG saat merayakan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8). Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan atau BG mengatakan momentum HUT ke-80 RI harus dijadikan elemen bangsa untuk memperkuat persatuan nasional.

"Terus memperkuat persatuan nasional di tengah dunia yang bergejolak, persatuan ini adalah karunia dan rahmat Allah SWT yang harus terus kita jaga bersama," kata BG melalui keterangan persnya seperti dikutip Senin (18/8).

Eks Kepala Badan Intelijen Negara (KaBIN) itu mengaku akan mendukung kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto.

Baca Juga:

"Kami di jajaran Kemenko Polkam siap mengawal program-program strategis Bapak Presiden, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), Cetak Generasi Unggul (CGK), dan Sekolah Rakyat," ujar dia.

Sebab, dia menyakini program pemerintahan Prabowo seperti MBG dan Sekolah Rakyat bertujuan membawa Indonesia menjadi negara maju, sejahtera, dan berdaulat.

"Menyiapkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkarakter, demi masa depan bangsa yang kuat dan sejahtera,” ujarnya.

Baca Juga:

Sementara itu, semarak Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan Kemenko Polkam dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan melalui penampilan hiburan rakyat, turnamen olahraga, dan berbagai lomba 17-an.

Apresiasi khusus disampaikan kepada SMA Presiden yang tidak hanya bertugas sebagai Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih, tetapi juga menampilkan drumben.

Menko Polkam Budi Gunawan atau BG mengatakan HUT ke-80 RI harus dijadikan momentum memperkuat persatuan nasional.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Menko BG  Budi Gunawan  persatuan nasional  HUT ke-80 RI  Menko Polkam 
BERITA MENKO BG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp