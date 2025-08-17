HUT ke-80 RI, Nippon Paint Hadirkan Program CSR Merah Putih Untuk Nelayan & Masyarakat Pesisir

jpnn.com, BANTEN - Nippon Paint kembali menghadirkan program Corporate Social Responsibility (CSR) Merah Putih dalam menyambut HUT ke-80 RI.

Program CSR tahunan ini berfokus pada pengecatan kapal nelayan dan gapura di berbagai wilayah, sebagai bentuk apresiasi dan dukungan terhadap masyarakat pesisir yang menjadi pahlawan ekonomi bangsa.

Program ini tidak hanya bertujuan memperindah lingkungan, tetapi juga menjadi simbol dukungan nyata bagi para nelayan dan masyarakat pesisir.

Salah satu komunitas yang berpartisipasi adalah Paguyuban Nelayan Muara Jaya di Ujung Kulon, Banten, di mana mayoritas penduduknya mengandalkan sektor pariwisata dan hasil laut.

Mark Liew, General Manager - TU Division, Nippon Paint Indonesia menuturkan program CSR Merah Putih ini merupakan agenda tahunan untuk memperkuat semangat kebangsaan dan mendukung ekonomi lokal.

"Sebanyak 4.800 kapal nelayan dicat ulang menggunakan cat kayu dan besi Bee Brand 1000 serta Nippon Copper Paint Anti-Fouling dengan warna Merah Merdeka 1945 dan Super White 9109. Nuansa merah putih ini melambangkan semangat kemerdekaan. Kami berharap kapal-kapal ini dapat beroperasi dengan optimal dalam jangka panjang, sehingga dapat meningkatkan keselamatan dan keberlanjutan usaha para nelayan," ujar Mark Liew.

Sejak 2021, Nippon Paint telah mendonasikan total 85.008 liter cat untuk pengecatan kapal nelayan.

Bee Brand 1000 merupakan cat alkyd enamel premium yang mengkilap, cepat kering, dan tahan lama. Sementara itu, Nippon Copper Paint Anti-Fouling berfungsi melindungi kapal dari teritip dan organisme laut.