HUT ke-80 RI, Pemprov Jawa Timur Raih 2 Rekor MURI

Minggu, 17 Agustus 2025 – 21:47 WIB
Bendera Merah Putih yang dibentangkan oleh 10.868 pelajar di Surabaya raih rekor MURI tepat di HUT ke-80 RI. Foto: Ardini Pramitha/JPNN.com

jpnn.com, SURABAYA - Bendera merah putih sepanjang 14 kilometer dibentangkan oleh 10.868 pelajar, berhasil meraih dua rekor MURI dalam rangka perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia (RI).

Ide kreatif itu diinisiai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Produksi bendera melibatkan 800 sekolah setingkat SMA, SMK, dan SLB, dengan partisipasi 7.547 pelajar.

Parade pembentangan Merah Putih menambah semarak perayaan HUT ke-80 RI di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

Bendera tersebut membentang di sepanjang jalan ibu kota Jawa Timur, Surabaya dan berhasil menarik perhatian masyarakat luas.

Dua rekor MURI itu diberikan langsung kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa oleh Senior Manager MURI Triyono di halaman Gedung Negara Grahadi.

Dua pengharagaan MURI yang diterima ialah kategori menjahit kain Merah Putih yang melibatkan jumlah sekolah terbanyak dan pembentangan rangkaian bendera Merah Putih oleh pelajar terbanyak.

"Ini bukan hanya sekadar semangat tentang rekor, tetapi ini adalah bukti semangat persatuan, gotong royong dan cinta tanah air yang diwariskan kepada generasi muda," kata Triyono, Minggu (17/8).

Dia mengaku bangga dengan Pemprov Jatim bersama Dinas Pendidikan. Dia menegaskan rekor dunia adalah wujud asli dari prestasi membanggakan.

Bendera merah putih sepanjang 14 kilometer dibentangkan oleh 10.868 pelajar, berhasil meraih dua rekor MURI dalam rangka perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia

TAGS   Pemprov Jawa Timur  Rekor Muri  Bendera Merah Putih  HUT ke-80 RI  Surabaya 
