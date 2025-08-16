HUT Ke-80 RI, Puluhan Pelajar Berjalan di 'Walk of Dreams'

jpnn.com, JAKARTA - Bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI, Yasmin Salsabila Azizah, menggagas dan menyelenggarakan audisi fashion show untuk pelajar dan mahasiswa Walk of Dreams.

Kegiatan bertema Sustainable Future itu digelar di Swasana Lippo Kuningan Grand Ballroom, Jakarta Selatan, Sabtu (16/17/2025).

Yasmin menyatakan kegiatan itu digelar untuk memberikan panggung ekspresi diri anak muda di dunia fashion.

Selain itu, pada acara yang juga menghadirkan exhibition dan mini workshop ini, bertujuan menumbuhkan semangat kompetisi sehat dan percaya diri.

"Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi platform kolaborasi brand, komunitas, serta para talenta muda," ungkap Yasmin dikutip, Sabtu (16/8).

Menurut Yasmin, fashion merupakan salah satu media ekspresi diri yang kuat, termasuk bagi para pelajar dan mahasiswa muslimah yang berhijab.

Pemilik brand “tiebymin” itu mengatakan "Walk of Dreams" hadir sebagai wadah untuk menginspirasi generasi muda dalam mengekspresikan jati diri mereka dengan tetap menjaga nilai santun dan beradab.

“Melalui fashion show ini, para peserta diberi ruang untuk menunjukkan bahwa kreativitas, kepercayaan diri, dan gaya hidup islami dapat berjalan beriringan, menjadi bagian dari warna masa depan yang lebih beragam dan bermakna,” ujar Yasmin.