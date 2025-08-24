Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

HUT ke-80 RI, Sigana Ayam Goreng Majalengka Gelar Jalan Sehat

Minggu, 24 Agustus 2025 – 20:18 WIB
HUT ke-80 RI, Sigana Ayam Goreng Majalengka Gelar Jalan Sehat. Foto: source for jpnn

jpnn.com, MAJALENGKA - Rumah Makan Sigana Ayam Goreng memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia (RI) dengan menggelar jalan sehat untuk masyarakat Majalengka, Jawa Barat.

Kegiatan yang berlangsung di Majalengka Creative Center itu diikuti ratusan peserta dan dimeriahkan dengan hadiah puluhan juta rupiah.

Antusiasme warga mengikuti kegiatan tersebut terlihat dari jumlah peserta yang hadir sejak pagi.

“Inisiatif ini selain sebagai bentuk apresiasi kami pada konsumen, juga bertujuan mendukung kesehatan sekaligus kemeriahan HUT RI,” ujar Nova Norma Hakiki, pemilik Rumah Makan Sigana Ayam Goreng, Minggu (24/8).

Nova menyebutkan, peringatan HUT RI juga menjadi momentum bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk optimistis terhadap perkembangan ekonomi Indonesia, khususnya di Majalengka sebagai kawasan industri.

Menurutnya, peningkatan investasi di Majalengka, berpotensi menambah lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat, yang secara langsung berdampak pada sektor bisnis, termasuk rumah makan lokal.

Dia pun berharap ekonomi Indonesia makin membaik, khususnya di Majalengka yang merupakan kawasan industri.

"Semoga banyak menyerap lapangan kerja yang tentu mempengaruhi usaha kami,” kata Nova seusai acara.

