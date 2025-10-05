Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Militeriana

HUT Ke-80 TNI, Prabowo Minta Panglima dan Kastaf Ganti Organisasi Usang

Minggu, 05 Oktober 2025 – 12:21 WIB
HUT Ke-80 TNI, Prabowo Minta Panglima dan Kastaf Ganti Organisasi Usang - JPNN.COM
Suasana upacara perayaan HUT ke-80 TNI di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/10). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kepala Staf TNI AU, AD dan AL untuk mengkaji terus organisasi dalam tubuh TNI.

Dia bahkan mengatakan bila perlu mengganti organisasi yang usang dengan organisasi yang lebih tepat.

Hal ini disampaikan dalam sambutannya saat memimpin upacara Peringatan HUT Ke-80 TNI di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Minggu, (5/10). 

Presiden Prabowo meminta kepada Panglima TNI dan kepala staf untuk mengikuti dan mengkaji terus perkembangan teknologi dan sains.

‎"Saya perintahkan Panglima TNI, kepala staf, kaji terus perkembangan teknologi dan sains, kaji terus organisasi, bila perlu organisasi yang usang diganti dengan organisasi yang tepat. Untuk kepentingan bangsa Indonesia," kata Presiden Prabowo.

Prabowo juga mengimbau kepada Panglima TNI dan kepala staf untuk terus mengikuti perkembangan teknologi, baik dunia siber, hingga kecerdasan buatan.

Di sisi lain, dia juga berterima kasih kepada para prajurit TNI yang telah aktif membantu pembangunan ekonomi demi kepentingan rakyat Indonesia.

‎Prabowo mengimbau agar prajurit jangan pernah berhenti berlatih dan belajar

TAGS   Prabowo  TNI  HUT ke-80 TNI  Panglima TNI 
