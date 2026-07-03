HUT Ke-81 Bhayangkara, Momentum Apresiasi Jenderal Listyo Atas Langkah Transformasi Polri

jpnn.com, JAKARTA - Pada peringatan Hari Bhayangkara ke-81 tahun ini, terdapat satu nama yang layak disebut sebagai arsitek perubahan nyata di tubuh Kepolisian Republik Indonesia, yakni Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Penilaian ini datang dari Ali Ramadhan, intelektual muda dan aktivis Nahdlatul Ulama yang juga merupakan penulis buku "Jenderal Kapolri Listyo Sigit Prabowo Sang Arsitek Presisi" (2026).

Ali dalam pandangannya, mengatakan momentum Hari Bhayangkara ke-81 adalah saat yang tepat untuk merayakan dan mengapresiasi pencapaian besar yang telah dilakukan oleh pemimpin tertinggi Polri tersebut.

"Peringatan HUT Bhayangkara ke-81 merupakan momentum untuk memberikan apresiasi secara mendalam terhadap kemajuan transformasi Polri yang berlangsung di bawah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Perubahan yang terjadi bukan sekadar kosmetik atau perubahan di permukaan, melainkan perubahan yang bersifat paradigmatik dan menyeluruh, menyentuh akar budaya institusi, mekanisme kerja, serta orientasi pelayanan Polri kepada masyarakat Indonesia," ujar Ali Ramadhan dalam keterangannya, Jumat (3/7/2026).

Program PRESISI: Terobosan Paradigmatik Kapolri Listyo Sigit

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Ali Ramadhan menegaskan inti dari keberhasilan transformasi Polri terletak pada program unggulan yang diusung oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo, yakni PRESISI, sebuah terobosan paradigmatik yang menjadi landasan filosofis dan operasional seluruh gerak institusi kepolisian.

PRESISI, kata dia, merupakan akronim yang mencerminkan komitmen Polri terhadap profesionalisme, modernitas, keterbukaan, dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.