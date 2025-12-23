Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi

HUT ke-9, JULO Telah Salurkan Rp 27 Triliun untuk Modal Usaha hingga Pendidikan

Selasa, 23 Desember 2025 – 23:00 WIB
HUT ke-9, JULO telah salurkan Rp 27 triliun untuk modal usaha hingga pendidikan. Foto: JULO

jpnn.com, JAKARTA - PT JULO Teknologi Finansial (JULO) terus memperluas perannya dalam mendorong inklusi dan literasi keuangan di Indonesia, khususnya masyarakat underbanked yang belum terfasilitasi oleh layanan perbankan konvensional.

Selama sembilan tahun beroperasi, JULO telah menjangkau 3,28 juta pengguna di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

Hingga Desember 2025, JULO telah menyalurkan total pembiayaan sebesar Rp27 triliun untuk berbagai kebutuhan.

Dari jumlah tersebut, Rp 6,3 triliun digunakan untuk kebutuhan modal usaha di berbagai sektor, termasuk kuliner, toko online, hingga jasa.

JULO juga mendukung akses pendidikan melalui penyaluran kredit sebesar total Rp 1,8 triliun yang digunakan untuk pembayaran SPP, pembelian seragam, hingga buku pelajaran.

Selain mendukung kegiatan usaha dan pendidikan, JULO juga membantu lebih dari 154 ribu pengguna mewujudkan tempat tinggal yang lebih nyaman melalui pembiayaan dengan tujuan renovasi rumah dengan total Rp 1 triliun.

Sebanyak 195 ribu pengguna lainnya juga telah memanfaatkan limitnya senilai total Rp 755 miliar untuk biaya kesehatan, mulai dari tebus resep hingga konsultasi dokter di ribuan fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia.

Anisa, pengguna JULO sejak 2023 memanfaatkan limit kreditnya untuk mewujudkan keinginan memulai usaha.

TAGS   Julo  Julong Group  pendidikan  fintech 
