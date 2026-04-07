HUT Kota Depok Bakal Meriah, Turnamen Mini Soccer Piala Forkopimda Diikuti 16 Tim

jpnn.com, DEPOK - Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kota Depok pada bulan April ini bakal lebih meriah.

Sebanyak 16 tim dari berbagai instansi dan komunitas ambil bagian dalam Turnamen Mini Soccer Piala Forkopimda Depok.

Turnamen ini menjadi salah satu agenda utama dalam perayaan ulang tahun Kota Depok yang tidak hanya menghadirkan kompetisi olahraga, tetapi juga memperkuat kebersamaan antarinstansi dan masyarakat.

Ketua Panitia Turnamen Mini Soccer Piala Forkopimda Depok Usman Balau mengatakan turnamen ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT Kota Depok sekaligus upaya mempopulerkan olahraga mini soccer di masyarakat.

“Ini juga sebagai ajang untuk menggaungkan mini soccer atau sepak bola mini di Kota Depok,” ungkap Usman seusai teknikal meeting di Balai Sarmili Depok, Kecamatan Sukmajaya, Senin (6/4/2026).

Kegiatan ini diharapkan mampu menjadi sarana promosi olahraga mini soccer yang saat ini mulai berkembang dan diminati berbagai kalangan, terutama di wilayah perkotaan, seperti Depok.

Dengan digelarnya turnamen ini, masyarakat diharapkan semakin mengenal konsep permainan mini soccer yang lebih praktis dan dinamis dibandingkan sepak bola konvensional.

Turnamen Mini Soccer Piala Forkopimda Depok akan berlangsung selama empat hari dengan sistem pertandingan yang dirancang kompetitif namun tetap mengedepankan sportivitas.