JPNN.com - Nasional - Humaniora

HUT Lalu Lintas, Korlantas Hadirkan Aplikasi Digital dalam Genggaman

Senin, 22 September 2025 – 16:48 WIB
Polri meluncurkan aplikasi Digital Korlantas pada momen Hari Lalu Lintas Bhayangkara. Dok: Humas Polri.

jpnn.com, JAKARTA - Jajaran kepolisian meluncurkan aplikasi Digital Korlantas Polri dalam rangkaian syukuran HUT Lalu Lintas Bhayangkara ke-70.

Peluncuran dilakukan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho di Auditorium PTIK, Jakarta, Senin (22/9).

Aplikasi Digital Korlantas Polri dirancang sebagai bank data yang terintegrasi, baik untuk kebutuhan Korlantas maupun Ditantas jajaran di seluruh Indonesia.

Selain itu, aplikasi ini juga berfungsi sebagai layanan digital yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk berbagai kebutuhan lalu lintas.

"Di era digital saat ini, atas arahan bapak Kapolri, hari ini kami juga akan meluncurkan Digital Polantas. Polantas dalam Genggaman. Layanan digital ini menyatukan berbagai layanan di semua fungsi yang ada di Korlantas yang sebelumnya terpisah,” ujar Agus.

Dia menegaskan kehadiran aplikasi ini menjadi salah satu langkah nyata modernisasi Polantas.

“Kami memohon doa restu agar seluruh jajaran Korlantas dapat terus melayani masyarakat dengan profesional, modern, dan terpercaya,” sambung Agus.

Peluncuran aplikasi Digital Korlantas Polri ini menjadi bagian penting dari momentum HUT Lalu Lintas Bhayangkara, sekaligus wujud komitmen Polri menghadirkan pelayanan publik berbasis teknologi.

TAGS   Aplikasi digital  Korlantas  HUT Lalu Lintas  Polri 
